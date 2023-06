O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde garante que as demissões dos chefes de equipa da urgência de obstetrícia do hospital de Santa Maria não vão afetar a assistência às grávidas.

Fernando Araújo acredita que o diálogo vai resolver a situação e defende a administração do hospital na decisão de exonerar o antigo diretor de serviço.