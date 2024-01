Santa Maria duplica macas mas número continua abaixo do necessário para dar resposta

A presidente do Conselho de Administração Hospitalar de Lisboa Norte diz que está a ser feito um enorme esforço para conseguir responder atempadamente a todas as urgências. Em entrevista à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Ana Paula Martins revelou ainda que o Hospital Santa Maria já duplicou o número de macas disponíveis, mas por vezes acabam, ainda assim, por não ser suficientes para responder às necessidades do serviço.