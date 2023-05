Santos Silva quer afastar Chega das visitas oficiais para "não arriscar o prestígio" do Parlamento

Pedro Delgado Alves diz que não se trata de uma sanção a intenção de Augusto Santos Silva excluir o Chega das visitas oficiais em representação do Parlamento.

O deputado do PS recorda que é o presidente da Assembleia da República que escolhe a delegação e sublinha que o episódio de ontem mostra que os deputados do Chega não estão disponíveis para respeitar um chefe de Estado estrangeiro dentro ou fora do país.