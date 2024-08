São 200km de Leiria ao Porto. Esta é a distância que várias grávidas vão ter de percorrer durante 18 dias

O primeiro fim de semana de agosto começa com dez urgências de obstetrícia e pediatria fechadas por falta de médicos. Na região de Lisboa e Vale do Tejo apenas quatro dos dez hospitais mantêm as urgências para grávidas abertas, mas o problema é ainda mais complicado em Leiria. Há grávidas que vão ter de viajar quase 200 quilómetros para ter um bebé.