“São as vidas reais de soldados reais!”: Embaixador ucraniano na ONU arrasa críticas aos avanços da contraofensiva e acusa Rússia de querer "congelar o conflito"

Mais de ano e meio depois do início da invasão, o embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas recorda à CNN Portugal a histórica noite em que tudo começou, e a dura condenação deixada na altura ao representante russo, durante a reunião do Conselho de Segurança.

Em Lisboa para as Conferências do Estoril, Sergiy Kyslytsya afirma que a Rússia simplesmente não tem lugar na ONU. Não pretende realmente negociar a paz e estabelece paralelos entre a lavagem cerebral da população russa com a alemanha nazi.

Sobre a contraofensiva, o embaixador ucraniano arrasa as críticas sobre os avanços lentos no terreno, recordando que a guerra não é um videojogo.

Quanto à morte de Prigozhin e a relação com Putin, o diplomata é claro: quem assina um contrato com o diabo não pode estar à espera de ir parar ao paraíso.

Uma entrevista conduzida pelo jornalista João Póvoa Marinheiro.