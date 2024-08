"Se chegar às 7:00 já não há garantia de consulta": no centro de saúde da Brandoa a espera faz-se madrugada dentro

As urgências sobrelotadas nos hospitais são um dos problemas do SNS, ao qual se junta a falta de médicos nos centros de saúde e as más condições do serviço. Os utentes da Brandoa, concelho da Amadora, queixam-se de tudo isso. Além disso, a falta de profissionais obriga a quem precisa de uma consulta a ir para a fila ainda de noite. A maior parte dos utentes não tem médico de família