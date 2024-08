A noite deste domingo foi de desespero para quem vive na Madeira. As situações mais complicadas viveram-se no Curral das Freiras, em Câmara de Lobos e na Encumeada, no concelho da Ribeira Brava.

O principal inimigo dos bombeiros tem sido o vento e a orografia - as zonas montanhosas e de vegetação muito densa tornam quase impossível travar o avanço das chamas