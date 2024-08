Se o construtor entrar em insolência, há novas regras: os bancos passam à frente do comprador

Atenção a quem quer comprar casa: as regras vão mudar, se houver falência do empreiteiro. Até agora, os compradores tinham primazia na recuperação do valor ou mesmo do imóvel, em caso de insolvência, mas o Governo alterou a legislação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. A partir de 24 de agosto, quem passa a ser indemnizado em primeiro lugar, são os bancos.