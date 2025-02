"Se o Hamas não devolver os reféns até sábado o cessar-fogo termina": acordo em Gaza pode ter os dias contados

No Médio Oriente, o cessar-fogo pode estar com os dias contados.

Netanyahu ameaça com o regresso dos combates, mas o Hamas garante que quer cumprir o acordo. O grupo assegura que está disposto a libertar os reféns previstos para o próximo sábado, se Israel deixar de disparar contra os palestinianos e permitir a entrada de ajuda humanitária em gaza.