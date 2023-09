Se o sismo de Marrocos fosse em Portugal? “Estamos preparados? Estamos. Isso significa que não vai haver vítimas no próximo sismo? Não”

Dois especialistas analisam o sismo em Marrocos: Luís Matias, sismólogo investigador do Instituto Dom Luiz, e Rui Moura, geofísico do Instituto de Geofísica do Porto. Luís Matias confirma que o sismo teve lugar numa estrutura geológica muito ativa. “Habitualmente, o número de réplicas e a sua magnitude vai diminuindo”, explica, advertindo que não possa existir um tremor de terra ainda maior que o primeiro. Já Rui Moura alerta para os efeitos nas populações de montanha junto do epicentro. É ainda analisada a possibilidade de um fenómeno como estes em Portugal. “Devemos estar preparados para um grande sismo. Onde a terra tremeu vai voltar a tremer”, resume Luís Matias.