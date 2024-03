"Se Putin aceitasse que isto era apenas um atentado do Estado Islâmico" estaria a assumir "uma falha grave do Estado russo"

Em análise ao atentado em Moscovo, na Rússia, Paulo Portas aborda a demora de Vladimir Putin em assumir que o Estado Islâmico esteve por trás do ato terrorista. Na ótica do comentador, se o presidente russo aceitasse "que isto era apenas um atentado do EI ou de uma das suas franquias, isso significava uma falha grave do Estado russo". Ou seja, "o homem que prometeu segurança aos russos seria responsável por essa falha".