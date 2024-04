Se quer comprar casa vai gostar disto: prestações vão descer ligeiramente no próximo mês

O mês de maio pode trazer um ligeiro alívio na prestação da casa para empréstimos com taxa de juro a 12 meses. Pode mesmo ser a primeira redução em mais de dois anos. As atenções concentram-se agora em Frankfurt, de onde deve sair a decisão do Banco Central Europeu que, tudo indica, vai começar a descer as taxas de juro a partir de junho.