Seca: “Dezembro com muita chuva e abril com três ondas de calor”. Ministro do Ambiente alerta para os riscos do “novo normal”

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, esteve, esta terça-feira, juntamente com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e José Luís Carneiro, responsável pela Administração Interna, numa visita ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Duarte Cordeiro alertou e explicou o plano do Governo para responder à seca no país.