Secretária de Lacerda Sales que marcou consulta das gémeas trabalha hoje na administração do Santa Maria

A antiga secretária pessoal de Lacerda Sales que marcou a consulta das gémeas no Hospital de Santa Maria é hoje secretária do conselho de administração deste mesmo hospital.

A secretária em causa, Carla Silva, garantiu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que Lacerda Sales lhe deu a ordem para marcar a consulta que os inspetores concluíram ter sido agendada à margem da lei - um secretário de Estado não tem legitimidade para exigir a marcação de uma consulta.

No contraditório do ex-governante enviado à IGAS, a que o Exclusivo da TVI teve acesso, Sales garante que não deu qualquer ordem e sublinha as ligações que a sua secretária pessoal tinha ao referido hospital, conhecendo vários dos intervenientes.

Antes de chegar aos gabinetes do governo do PS, Carla Silva esteve por três vezes no Hospital de Santa Maria, com passagens pelo conselho de administração e também pelo serviço de pediatria onde as gémeas foram tratadas.

Mesmo assim, a IGAS acreditou mais na palavra da secretária, sublinhando que “apesar de o então secretário de Estado negar o envolvimento na informação sobre as gémeas junto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa e encaminhamento para o hospital, para marcação de consulta, não se vislumbra como a sua secretária pessoal poderia ter tido conhecimento do caso das duas crianças gémeas e da sua informação pessoal".

O Exclusivo da TVI apurou que quando saiu do Governo, a ex-secretária de Lacerda Sales no Ministério da Saúde regressou ao hospital de Santa Maria, onde mantém a ligação profissional de origem com o Estado.