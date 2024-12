Encerrada a última controvérsia política do ano. O Governo decidiu avançar com a secretaria-geral do Governo, mas sem líder. O Executivo culpa o Banco de Portugal pelas dificuldades criadas e procura agora um substituto para Hélder Rosalino, que acabou por abdicar da nomeação.

Apesar do percalço, iniciam funções esta quarta-feira os adjuntos da secretaria-geral do Governo, um novo cargo da administração pública.