Segundo dia de buscas: autoridades francesas continuam à procura dos restos mortais de Émile

Uma parte do corpo de Émile, uma criança de dois anos e meio que estava desaparecida há oito meses em França, foi encontrada perto da aldeia de Vernet, no Sul do país. Há uma vasta equipa no terreno constituída por 100 agentes, acompanhada de antropólogos forenses e ser auxiliada por drones e cães pisteiros, que procuram os demais restos mortais