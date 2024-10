Segurança Social está a recusar reformas antecipadas a trabalhadores de pedreirasa

A Segurança Social está a recusar pedidos de reforma antecipada dos trabalhadores das pedreiras. Profissionais cujo trabalho já foi reconhecido como de desgaste e com pesadas consequências para a saúde. Depois de uma luta importante, foi consagrado no Orçamento do Estado para 2019 a antecipação da idade legal da reforma dos trabalhadores das pedreiras, sem qualquer penalização.