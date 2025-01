Seguro pede explicações a Mário Centeno sobre o salário de Hélder Rosalino no Banco de Portugal

As presidenciais estão a aquecer, mas como ainda não há oficialmente candidatos, vão aquecendo com os despiques entre potenciais, prováveis candidatos. Por exemplo, António José Seguro diz que não entende como é que Hélder Rosalino recebe 15 mil euros por mês no Banco de Portugal. E como não percebe, desafiou o governador Mário Centeno, um hipotético rival, a explicar o valor polémico.