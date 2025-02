Seis em cada dez chamadas feitas no ano passado para o 112 não eram urgentes

Por ocasião do Dia Europeu do 112, que se assinala esta segunda-feira, a Polícia de Segurança Pública avança que, no ano passado, o serviço 112 recebeu 5.851.146 chamadas, uma média de 15.987 chamadas por dia, que foram atendidas aproximadamente em dez segundos. No entanto, mais de metade das chamadas feitas para o serviço 112 no ano passado foram falsas ou não reportavam situações de emergência.