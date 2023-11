Pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, Vadimir Putin referiu-se à operação militar como uma guerra. Uma guerra que o próprio classifica agora como uma tragédia que é preciso travar.

Esta estranha afirmação do presidente russo foi proferida na reunião do G20. Sem a presença de Joe Biden nem Xi Jiping mas com o chanceler alemão a criticar Putin perante os paises mais ricos do mundo.