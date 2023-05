Sem confiança política do PSD, Pinto Moreira voltou a assumir lugar de deputado na Assembleia

Joaquim Pinto Moreira, arguido na operação Vórtex, voltou esta quarta-feira a assumir o seu mandato de deputado, mas sem fazer qualquer declaração aos jornalistas. Esta semana, a direção do PSD retirou-lhe a confiança política, depois de ter sido apanhada de surpresa com a decisão que não foi previamente coordenada com o líder do partido. Não é o único deputado social-democrata a braços com a Justiça.