"Sem Orçamento, há crise": Marcelo deixa o alerta após uma "batalha de comunicados" entre Pedro Nuno e Montenegro

Marcelo Rebelo de Sousa aumentou a pressão sobre o próximo Orçamento do Estado. Se não houver acordo, Marcelo avisa que vai haver crise. E repetiu a expressão por três vezes. As palavras do Presidente sucedem-se a um fim de semana de troca de comunicados azedos entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro que culminaram na marcação de uma ronda negocial entre PS e PSD na próxima sexta-feira.