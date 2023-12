Dos Aliados ao Clube dos Fenianos, passando pela Alfândega, o Porto tem à disposição três sugestões de programas para a passagem de ano.

Uma das opções está dividida entre a Avenida dos Aliados e os jardins do Palácio de Cristal, contando com um espetáculo multimédia e com as atuações de Richie Campbell, Carolina Deslandes e Jimmy P.