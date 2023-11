Senhora procuradora-geral da República, o que o juiz de instrução decidiu é uma derrota para si? Lucília Gago respondeu com sete palavras e depois riu-se

A propósito das medidas de coação determinadas pelo juiz de instrução da operação que ditou a queda do Governo - o juiz mandou todos os arguidos detidos para casa e deixou cair os crimes de corrupção imputados pelo Ministério Público -, Lucília Gago não quis ser precisa. E não respondeu nem com um sim nem com um não a esta questão: "Foi a senhora procuradora que escreveu o parágrafo" que António Costa invocou para se demitir?