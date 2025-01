"Senhores deputados!": Pacheco Amorim exalta-se com bancada do seu partido (Chega) e ameaça interromper sessão plenária

O caso do deputado do Chega constituído arguido pelo furto de malas nos aeroportos e os alegados despedimentos no Bloco de Esquerda de funcionárias que tinham acabado de ser mães marcaram a sessão plenária desta quinta-feira no parlamento. Diogo Pacheco Amorim, vice-presidente da Assembleia da República e deputado do Chega, ameaçou mesmo interromper a sessão.