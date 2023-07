São as imagens de um inferno que desceu dos céus e destruiu a Catedral da Transfiguração de Odessa, na Ucrânia, as que o padre do templo agora destruído mostra aos enviados especiais da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Um ataque russo sobre Odessa, com 19 mísseis, na madrugada de sábado, atingiu infraestruturas civis, blocos de apartamentos e automóveis e danificou a Catedral da Transfiguração de Odessa. Segundo o balanço das autoridades há pelo menos dois mortos e 22 feridos.