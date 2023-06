“Senti um calafrio e disse: não sinto segurança na estrutura deste casco”. Mário Ferreira afirma: “Ganhei uma vida, mas perdi um amigo”

“É verdade que tive bilhete reservado”, começou por dizer Mário Ferreira, no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), esta quinta-feira. O presidente do conselho de administração da Media Capital explicou por que optou por não embarcar no Titan, lembrando que entendeu que o submersível era “demasiado simples e muito frágil”. “Teríamos de assinar que íamos por conta em risco e uma fatalidade poderia ocorrer”, relata Mário Ferreira.

Hamish Harding era seu amigo e foi quem desafiou Mário Ferreira a embarcar no Titan. O presidente da Media Capital lembrou a última frase que disse a Hamish: “Isto não me inspira confiança por isso desejo-te sorte”. “Foi assim que ele se despediu: com uma smiley face”. O explorador britânico enviou-lhe uma última mensagem antes da expedição