Será que as comissões parlamentares de inquérito têm algum efeito prático? Recorde os “soundbites” mais polémicos

Todas as semanas o país tem sido surpreendido pela Comissão de Inquérito da TAP. Não é preciso dotes de adivinhação, para dizer - com segurança - que nos esperam mais audições, revelações e acontecimentos que podem vir a ter um efeito real no Governo. Aliás, António Costa, antes do caso Galamba, disse que falaria da Comissão de Inquérito no fim dos trabalhos.