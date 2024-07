Sérgio Dias Janeiro é o novo presidente do INEM depois de Vítor Almeida demitir-se ao fim de uma semana

Já há novo presidente do INEM, depois de Vítor Almeida se ter demitido ao fim de apenas uma semana no cargo. As divergências terão a ver com a aquisição de helicópteros de emergência médica. Na manhã desta sexta-feira o Governo nomeou o médico tenente-coronel Sérgio Dias Janeiro, de forma temporária até ser aberto um novo concurso.