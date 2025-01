Sérgio Janeiro está há 194 dias como líder interino do INEM. O limite máximo era 60

Terá sido Gandra d’Almeida que indicou Sérgio Janeiro para presidente do INEM. A TVI sabe que o diretor executivo demissionário sugeriu o seu nome e não terá sido apenas por motivos profissionais. O presidente do INEM é compadre de Gandra d’Almeida e amigo há mais de 20 anos. Ambos pertencem ao exército. Acontece que, desde que tomou posse em julho, Sérgio Janeiro ainda não foi selecionado no concurso obrigatório da CReSAP