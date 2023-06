"Serviços decretados esvaziam o direito à greve". Arranque dos exames nacionais marcado pela greve dos professores

Os exames nacionais do ensino secundário arrancam hoje com a prova de Português do 12.º ano, tendo os sindicatos de professores convocado greve às avaliações finais dos alunos, que serão sujeitas a serviços mínimos por decisão do tribunal arbitral. José Costa, da FENPROF, explica porque é que os professores decidiram fazer greve em tempo de exames e garante que os serviços mínimos decretados são, na realidade, "serviços máximos".