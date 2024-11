Sessão solene do 25 de Novembro "é uma farsa". "Lamento que haja partidos democráticos que alinhem"

Foram muitas e notórias as ausências na sessão solene no Parlamento. Sem surpresas, o PCP recusou-se a participar e diz que a sessão foi uma provocação da direita. Do mesmo modo, a família de Mário Soares, que tinha sido convidada a estar presente, recusou o convite. Mais notada ainda foi a ausência de vários militares ligados ao 25 de Novembro, que se recusaram a comparecer