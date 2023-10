SIM quer “um sinal de que isto vai ser mesmo a sério” na próxima reunião com Pizarro

À saída da reunião com o ministro da Saúde, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, destacou a flexibilidade dos sindicatos em calendarizar as exigências feitas ao Executivo e destacou que a tutela se mostrou aberta a analisar os três pontos da proposta conjunta apresentada com a Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

“Foi aceite a discussão de todas as propostas com a calendarização que o Governo nos irá propor e nós iremos contrapropor”, disse o sindicalista, deixando claro que é “necessário que neste próximo ano seja dado um sinal de que isto vai ser mesmo a sério”.