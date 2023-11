SIM recusa que médicos fiquem reféns do índice de desempenho de equipa

As unidades de saúde familiar tipo B vão ter uma nova portaria que regulamenta o índice de desempenho de equipa. O valor do índice aumentou para 2.860 euros, mas o peso de prescrição de exames e medicamentos está ainda a ser negociado. O Sindicato Independente dos Médicos está a propor ao Governo o aumento desse valor por utente e também a diminuição do peso desses indicadores na avaliação global do índice de desempenho.