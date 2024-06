"Sinal de esperança": Hamas aceita proposta de cessar-fogo dos EUA aprovada no Conselho de Segurança da ONU

O Hamas aceitou a proposta de cessar-fogo dos EUA aprovada no Conselho de Segurança da ONU. O secretário de Estado norte-americano diz que isso é um sinal de esperança para a paz. As Nações Unidas avisam que quer Israel quer o Hamas podem ser considerados culpados de crimes de guerra por causa dos reféns que foram detidos e depois libertados no campo de refugiados de Nuseirat.