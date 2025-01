Sindicato dos trabalhadores diz que AIMA está a ser "sabotada" pela direção

O Sindicato dos Trabalhadores da Migração acusa a direção da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) de manter as mesmas chefias do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que acredita estarem a sabotar, de forma propositada, a instituição que regula as migrações em Portugal.