Sindicato garante que INEM falhou no socorro ao bebé de 11 meses que morreu no hospital de Portimão

A falta de médicos especialistas no Algarve levou a que um bebé de onze meses esperasse durante horas para ser transferido do hospital de Portimão para Faro para receber cuidados intensivos, uma vez que não havia equipas especializadas disponíveis para transportar o bebé e a ambulância não estava ao serviço por falta de médico. Acabou por ser acionado o helicóptero de Loulé sem equipa especializada. O INEM garante que não houve qualquer falha por parte da instituição no socorro a este bebé e, por isso, decidiu não abrir um inquérito. A criança acabou por morrer.