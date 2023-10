Está num impasse total a negociação entre o Governo e os médicos, onde não se joga apenas as condições de trabalho dos clínicos, mas um possível colapso do SNS já no próximo mês, se não houver acordo.

As aproximações são assumidas no que toca à carga horária, mas a revisão das tabelas salariais é ainda o ponto da discórdia e até de rutura. O ministro está confiante para a derradeira ronda negocial, que decorre esta terça-feira.