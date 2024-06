O futebolista francês Kylian Mbappé aproveitou uma conferência de imprensa, no domingo, para apelar ao voto nas legislativas nacionais para impedir a vitória da extrema-direita, alertando que "os extremistas podem chegar ao poder".

Um posicionamento que está a dar que falar em França, com o candidato da extrema-direita, Jordan Bardella, a criticar as "lições de moral" do capitão da seleção nacional.