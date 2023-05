Dois dias de intensos bombardeamentos russos obrigaram as tropas ucranianas a uma retirada parcial do território de Bakhmut, que ainda controlam.

De acordo com o Ministério da Defesa britânico, as forças de Kiev continuam, no entanto, em alguns bairros da zona ocidental da cidade, mas a situação é muito complicada para os ucranianos, que continuam a pedir mais armas para segurar as linhas na região.