Situação "muito perigosa": "É a primeira vez que há um pré-conflito entre Israel e Irão"

"Nem Israel assume o ataque que fez, nem o Irão diz que foi irsael a fazer o ataque, o que é uma espécie de entendimento desentendido para não deixar escalar esta situação que é muito perigosa", afirma Paulo Portas sobre a tensão entre os países do Médio Oriente e sobre o "ataque cirúrgico". "É a primeira vez que há um pré-conflito, e houve até um ataque direto, entre Israel e Irão."

Com este ataque, diz o comentador no "Global", o seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional da TVI, Israel deixa duas mensagens: "Conseguimos voar sobre o Irão e não sermos reconhecidos" e "conseguimos chegar ao site nuclear".