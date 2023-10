"SNS está hoje sob pressão aumentada": Pizarro anuncia paliativo após reconhecer problema

Manuel Pizarro diz que, na última reunião, os sindicatos dos médicos pediram-lhe para acabar com o que o PSD fez em relação aos horários. No Parlamento, o ministro da Saúde anunciou a contratualização com o setor social para combater a falta de médicos de família e reconheceu que o SNS está sob pressão, horas antes de se sentar à mesa das negociações.