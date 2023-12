SNS. Rui Rocha acusa António Costa, Mariana Mortágua e Paulo Raimundo de fazerem "política e demagogia à custa do bem-estar das pessoas"

A testemunhar as filas para se conseguir consulta no centro de saúde de Algueirão/Mem-Martins, Rui Rocha afirma que se o SNS não consegue responder é preciso dar às pessoas a possibilidade de recorrerem a “serviços de natureza social ou privada”. “Não podemos continuar a ter as pessoas reféns, à chuva, ao frio, à porta de centros de saúde, a fazerem centenas de quilómetros para encontrarem uma urgência”, diz o presidente da Iniciativa Liberal