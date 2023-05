Só até três dias de baixa, duas vezes por ano: saiba como funciona a autodeclaração de doença

O Ministério da Saúde garante a entrada em vigor, segunda-feira, do novo pedido de baixa. A chamada autodeclaração pode ser feita pelo trabalhador por via eletrónica ou por telefone.

Este novo método de baixa tem um limite de três dias, não é pago e só pode ser utilizado duas vezes por ano.

Sobre "TVI Jornal"

Este é o espaço para ficar a saber as principais notícias do dia, às 13:00.



O jornal é transmitido da redação e do estúdio da TVI, numa envolvente de 360º, oferecendo aos espectadores uma nova experiência informativa, com jornais muito completos, modernos e diversificados, contemplando diversos géneros jornalísticos, enquadrados em áreas específicas do cenário.

O TVI Jornal apresenta-se como um produto completo e global, reforçando o carácter distintivo da informação da estação, marcado por um jornalismo atento e responsável.