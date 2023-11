"Só há um caminho, que é a dissolução da Assembleia da República"

Na opinião de Rogério Alves, a dissolução do Parlamento e a realização de eleições antecipadas é "uma decisão praticamente inevitável": "Com toda a turbulência que ocorreu envolvendo o primeiro-ministro, parece-me muito difícil que o Presidente da República tenha mais do que um caminho." No entanto, as eleições só se deverão realizar no próximo ano. Até lá terá de haver um governo de gestão.