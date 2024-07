"Só há uma solução, lançarem uma bomba nuclear e livrarem-nos desta vida": há mais de 6.000 desaparecidos em Gaza

A Cruz Vermelha diz que desapareceram 6.400 pessoas em Gaza desde o início da guerra. Muitas delas estarão entre os escombros, terão sido sepultadas sem identificação ou poderão ter sido detidas por Israel. Com os combates a continuarem em várias partes do território, foram encontrados cerca de 60 corpos entre os escombros do bairro de Shejaiya.