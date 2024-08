Só nos mares de Portugal e Espanha é que as orcas atacam embarcações. Mas porquê?

Nos últimos anos, a costa portuguesa tornou-se num ponto negro no mapa dos velejadores. O mar em torno da Península Ibérica é o único local do mundo onde as orcas andam a destruir os lemes das embarcações, chegando mesmo a afundar algumas. Desde 2020 até agora, o fenómeno já afetou centenas de veleiros e alguns barcos de pesca, mas as razões por detrás deste comportamento das orcas continuam a ser um mistério. Serão ataques ou apenas uma brincadeira demasiado violenta?