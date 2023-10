“Só para as pessoas pensarem um bocadinho no grau de loucura e egocentrismo que pode acontecer nas democracias”. Eis o que Trump disse sobre o conflito do Médio Oriente

No seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional, Paulo Portas menciona a forma como o ex-presidente dos Estados Unidos encara o conflito que decorre entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, acusando Donald Trump de querer fazer com que tudo gire à sua volta, até mesmo a política internacional.

“Só para as pessoas pensarem um bocadinho no grau de loucura e egocentrismo que pode acontecer nas democracias”, Paulo Portas disse que Donald Trump admitiu que o primeiro-ministro de Israel cometeu um “grande erro”, erro esse que nada tem a ver com o conflito em Gaza, mas com o facto de Netanyahu ter reconhecido a vitória de Joe Biden.