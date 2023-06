“Só temos um plano”. No dia em que é possível visitar o visitar o recinto da JMJ, Moedas garante: “Papa Francisco virá a Lisboa”

No dia de Portugal, o Parque Tejo está de portas abertas para quem quiser visitar o recinto que vai acolher a jornada mundial da juventude. No percurso, os visitantes vão ter oportunidade de ver de perto as infraestruturas em construção como a ponte ciclo-pedonal e o palco-altar, que daqui a pouco mais de uma mês fica concluído.

Carlos Moedas diz que só há um plano para a Jornada Mundial da Juventude: o plano F, de Francisco. O presidente da Câmara de Lisboa diz que a vinda do Papa é o único cenário em que a autarquia está focada. "Não estamos a trabalhar em mais nenhum cenário".