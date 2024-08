"Só tenho os meus filhos comigo, mais nada". Mais escolas bombardeadas em Gaza por Israel. Fugas em Khan Younis

Israel continua à espera do ataque, mas o Irão não o deverá fazer sozinho. O líder dos houthis do Iémen, apoiados por Teerão, garante que uma ação contra Israel será sempre coordenada com os outros participante do chamado "eixo da resistência". Entretanto, em Gaza, a guerra continua: raides aéreos israelitas contra duas escolas mataram pelo menos 15 pessoas e feriram outras 30. As imagens desta reportagem podem chocar.